Era disperso da lunedì, anziano trovato senza vita sul monte Baldo

Un 76enne di Brentonico, disperso da lunedì, è stato trovato senza vita sul monte Baldo.

Era disperso da ieri, lunedì 30 settembre: è stato trovato senza vita questa mattina, martedì 1 ottobre, sul monte Baldo. Le operazioni di ricerca dell’uomo, un 76enne di Brentonico, Trento, erano iniziate quando i familiari, preoccupati per il mancato rientro, avevano allertato il Numero Unico per le Emergenze 112. Non riuscendo a mettersi in contatto con lui e non trovandolo in casa, avevano dato l’allarme nel tardo pomeriggio.

L’ultimo avvistamento, come riporta il quotidiano L’Adige di Trento, risaliva al giorno precedente, quando era stato visto da un compaesano mentre percorreva il sentiero 650, nei pressi del paese di Brentonico. Il corpo è stato rinvenuto intorno alle 9.45 di questa mattina su un pendio a valle del sentiero, a circa 1.400 metri di quota, sopra la località Festa di Brentonico. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo potrebbe essere scivolato, causando la caduta fatale.