Ritrovo di pregiudicati e spacciatori, sigilli della polizia al Meeting Bar

Sigilli della polizia per 15 giorni al Meeting Bar di San Michele Extra.

Nella mattinata di ieri, lunedì 30 settembre, polizia e Guardia di finanza di Verona hanno messo i sigilli al Meeting Bar di San Michele Extra. Dando così esecuzione al provvedimento di sospensione dell’autorizzazione alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e della licenza di sala giochi emesso dal Questore di Verona, su proposta della Guardia di Finanza. L’esercizio resterà chiuso per 15 giorni.

La chiusura temporanea del Meeting Bar nel quartiere di San Michele Extra si è resa necessaria “sulla base dell’abituale presenza all’interno del locale di avventori gravati da precedenti penali e di polizia, in particolare per reati contro la persona, contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, nonché di persone sottoposte a misure di prevenzione e misure cautelari”.

Un contesto ritenuto pericoloso sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica, messo in luce dai numerosi interventi di militari e polizia, a partire dallo scorso febbraio, che hanno fatto emergere come il locale fosse divenuto ritrovo abituale di pregiudicati, legati in particolare ai traffici illeciti. A settembre, a seguito di un controllo da parte della Guardia di Finanza, è stato rinvenuto un sacchetto di plastica con all’interno 20 involucri di cocaina nella sala da biliardo del locale, successivamente sottoposto a sequestro.