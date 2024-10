Tra i migliori bar italiani di Gambero Rosso, uno è di Verona.

Tra i migliori bar italiani, uno è di Verona: lo dice la Guida Bar d’Italia 2025 del Gambero Rosso, in collaborazione con illycaffè. Un testo che racconta l’evoluzione del mondo dei bar italiani. Verona si distingue subito con Ammazza Caffè, una delle nuove eccellenze venete inserite nella guida, confermando la città come una delle protagoniste anche della scena caffettiera.

Questo celebre volume, che negli anni si è affermato come riferimento per la qualità nel settore, riflette le trasformazioni del panorama della ristorazione legate ai mutamenti delle abitudini di consumo. Ammazza Caffè in vicolo Volto Cittadella, oltre all’innovazione e alla creatività, emerge come un luogo di incontro fondamentale, dove la convivialità si sposa con esperienze sempre più ricercate e particolari, confermandosi un pilastro della vita sociale.