Terremoto nel Veronese, la scossa registrata a Ferrara di monte Baldo

Lieve scossa di terremoto nel Veronese, a Ferrara di monte Baldo.

Lieve scossa di terremoto nella tarda mattinata di oggi, martedì 1 ottobre, nel Veronese. I sismografi dell’Istituto nazionale di geofisica l’hanno registrata a mezzogiorno, 8 minuti e 22 secondi, con epicentro 3 chilometri a nord ovest dell’abitato di Ferrara di monte Baldo, profondità di 6 chilometri e magnitudo 2,3.

Pochi giorni fa altre due scosse erano state registrate in provincia di Verona, e precisamente a Erbezzo, in Lessinia, e in Valpolicella, a Negrar.