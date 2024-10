Olimpiadi 2026, l’Arena chiude per lavori: riapre a dicembre a orario ridotto

In vista delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 l’Arena resterà chiusa per lavori dal 15 ottobre al 6 dicembre.

L’Arena resterà chiusa per lavori a partire dal 15 ottobre e fino al 6 dicembre, e in seguito sarà aperta con orario ridotto. Tutto questo per permettere i lavori di restauro e adeguamento in vista delle Olimpiadi del 2026 senza interferenze. L’Arena, come noto, ricoprirà un ruolo centrale nei Giochi olimpici invernali Milano-Cortina del 2026, ospitando la cerimonia di chiusura e quella di apertura dei Giochi paralimpici.

Il progetto esecutivo prevede che i lavori si svolgano dal 1° novembre al 31 marzo di ogni anno. Tuttavia, la Giunta ha deciso di aggiornare gli orari di apertura dell’anfiteatro fino alla fine del 2024.

Chiusure e orari ridotti.

Chiusura completa: dal 15 ottobre al 6 dicembre, l’Arena non sarà aperta al pubblico.

Aperture ridotte: dal 7 al 31 dicembre, l’Arena sarà aperta al pubblico con orario ridotto, con chiusura anticipata alle 15.

Per il 2025, il programma delle chiusure e delle aperture con orario ridotto sarà definito in seguito ad ulteriori valutazioni.

Nei periodi di chiusura totale del monumento, saranno potenziate le iniziative per consentire ugualmente ai turisti di conoscere e approfondire la storia e la realtà dell’anfiteatro.