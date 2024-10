Avvistato un lupo aggirarsi indisturbato tra le case al Chievo – VIDEO

Verona, avvistato un lupo in zona Chievo.

Un esemplare di lupo è stato avvistato un paio di sere fa mentre si aggirava indisturbato tra le abitazioni in zona Chievo, dalle parti di via Ferrarin, in località Cason. Il lupo è stato ripreso dal telefonino di una persona che se lo è trovato davanti mentre passava in auto.

Negli ultimi tempi si vanno facendo sempre più frequenti gli avvistamenti di lupi anche in zone abitate. Ed è di pochi giorni fa l’attacco a un’azienda agricola di Villafranca, dove proprio un esemplare di lupo avrebbe aggredito e ucciso una vitella.