Minaccia ferrovieri e agenti in stazione con una spranga di ferro: arrestato

Arrestato in stazione a Verona Porta Nuova 39enne: armato di spranga di ferro minacciava personale delle ferrovie e agenti.

Lunedì scorso la Polfer di Verona Porta Nuova ha arrestato un cittadino di origine marocchina di 39 anni per minaccia, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. I poliziotti sono intervenuti nell’area “Parco Celeri” dello scalo ferroviario di Verona Porta Nuova, a seguito della segnalazione di un giovane, in forte stato di agitazione, che imprecava e minacciava il personale in servizio, armato di una spranga di ferro.

Alla vista dei poliziotti, l’uomo ha tentato di fuggire attraversando i binari della stazione ma è stato raggiunto dagli operatori della polizia ferroviaria e dai militari dell’Esercito Italiano impiegati nel servizio “Stazioni Sicure”. Il trentanovenne ha opposto una forte resistenza nei confronti degli agenti, colpendoli con calci e pugni e brandendo pericolosamente la spranga di ferro, nel ripetuto tentativo di colpire uno dei militari che tentava di disarmarlo.

Dopo essere stato bloccato, il cittadino straniero è stato accompagnato in ufficio, dove è stato sottoposto a perquisizione personale; occultato tra i suoi abiti, i poliziotti hanno rinvenuto anche un arnese di metallo appuntito, che è stato sequestrato insieme alla spranga di ferro.

Al termine degli accertamenti, il cittadino straniero, residente in provincia di Vicenza e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato per minaccia, violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale e denunciato per porto di oggetti o strumenti atti ad offendere. Martedì mattina, dopo la convalida dell’arresto, il Giudice ha disposto nei confronti dell’uomo il divieto di dimora nel comune di Verona e in tutta la provincia scaligera.