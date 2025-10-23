Controlli della polizia locale a Veronetta: 37 multe per divieto di sosta, a una donna ubriaca in ciclomotore sanzione di 5mila euro.

Controlli straordinari della polizia locale di Verona nella notte di mercoledì lungo le strade più battute dai frequentatori dei locali in zona Veronetta e sulle Torricelle.

Sono state trentasette le sanzioni comminate per divieto di sosta nell’area interessata dal maxi-cantiere di Veronetta, che è stato oggetto di una vera e propria sosta selvaggia con auto in mezzo alla carreggiata di lungadige Porta Vittoria e davanti ai passi carrai. Inoltre sono state sanzionate dodici autovetture di non residenti parcheggiate tra via Cantarane e via Mazza.

Sono state ritirate due patenti per guida in stato di ebbrezza, una a un neo patentato e l’altra a una donna a bordo di ciclomotore che proveniva da via Carducci e circolava in contromano diretta verso la galleria di via Volta. Fermata dalla pattuglia, la donna è risultata in evidente stato di alterazione con un tasso alcolemico di oltre 1,70 g/l.

La patente di guida le è stata revocata. Il mezzo è stato sequestrato e alla conducente oltre alla denuncia penale sono state contestate oltre 5.300 euro di sanzioni amministrative. Sono stati controllati anche due locali della zona universitaria. In questo caso sono in previsione provvedimenti amministrativi di riduzione dell’orario di apertura e di riduzione del volume della musica.