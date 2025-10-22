Guidare ubriachi: i numeri preoccupanti di Verona

I dati choc dell’Ulss 9: a Hostaria 5 persone su 36 volevano mettersi alla guida anche da ubriachi.

Alcol e guida, la sfida di Verona: 5 su 36 volevano guidare ubriachi dopo l’evento dedicato al vino, Hostaria, su un campione di 472 test. È un allarme che si accende. La campagna “Go-Safe” condotta dal Dipartimento Dipendenze dell’Azienda Ulss 9 Scaligera ha monitorato i livelli alcolici durante due grandi eventi cittadini, Hostaria e il Ludus Festival studentesco. L’iniziativa, promossa in coprogettazione con la Coop Energie Sociali, mira a sensibilizzare sui rischi degli abusi alcolici, in particolare quelli legati alla guida. L’afflusso stimato ai due stand informativi – gestiti da professionisti e tutor formati con metodologia peer-education – è stato di circa 1400 persone.

I numeri di Hostaria: 180 oltre il limite.

Dei 472 alcoltest totali effettuati (422 a Hostaria e 50 al Ludus Festival), i dati raccolti alla festa del vino in centro storico sono particolarmente significativi.

Solo 242 persone (il 57,35%) erano al di sotto dello 0,5 g/L, rientrando nei limiti di legge per mettersi alla guida. Le restanti 180 persone si sono rivelate fuori dai limiti consentiti.

La ripartizione di chi ha superato la soglia di legge evidenzia livelli preoccupanti. 86 persone erano tra 0,51 e 0,8 g/L. 83 persone tra 0,81 e 1,5 g/L. 11 persone hanno superato il livello di 1,5 g/L.

L’allarme sulla guida.

L’intervento dei tutor si è concentrato sulle persone risultate fuori limite che avevano dichiarato di essere arrivate a Hostaria in auto o in moto: 36 persone. Nonostante i tutor abbiano ricordato loro l’impossibilità legale di guidare in quelle condizioni, il follow-up ha mostrato decisioni rischiose: 11 hanno deciso saggiamente di farsi accompagnare da amici. 20 hanno ammesso che avrebbero aspettato che il tasso alcolemico scendesse. 5 persone hanno purtroppo dichiarato di voler comunque mettersi alla guida.

Progetto Go-safe.

Il progetto Go-Safe è stato presentato alla serata inaugurale di Hostaria da Giovanna Morelli (Direttore Unità Operativa Semplice Dipendenze ULSS 9) e dall’educatore Andrea Saccani. L’iniziativa si inserisce nel coordinamento regionale Safe-Night e nelle attività di prevenzione alle dipendenze “Vivo Bene Veneto“.

L’Azienda Ulss 9 Scaligera sta inoltre promuovendo un nuovo corso per tutor il 7 e 14 novembre a Porto San Pancrazio. Per informazioni e iscrizioni, è possibile contattare il numero 329.5905036.