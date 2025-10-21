Un 59enne di Valeggio ubriaco da record alla guida: l’etilometro segna un tasso alcolemico di 5,53 grammi per litro.

Ubriaco da record alla guida: un 59enne di Valeggio sul Mincio, fermato dai carabinieri di Mantova, ha letteralmente mandato in tilt l’etilometro, facendo segnare il valore da primato di 5,53 grammi per litro, ovvero una cosa oltre undici volte il limite consentito dalla legge.

Inutile dire che il 59enne è stato denunciato e che gli è stata immediatamente ritirata la patente. Di sicuro c’è che per avere in corpo un tasso alcolemico di 5,53 grammi per litro bisogna davvero bere tanto. Ma proprio tanto. Oltre i 4 grammi per litro si rischiano il coma etilico e l’interruzione delle funzioni vitali, come respirazione e battito cardiaco.

Un uomo di corporatura media, per arrivare a tanto, dovrebbe aver bevuto quasi una trentina di bottiglie di vino, o una decina di bottiglie di superalcolico. O qualcosa come un centinaio di birre medie.