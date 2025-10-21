Chievo, chiude il ponte della Diga: lavori fino a fine anno

Diga del Chievo: fino a fine anno ponte chiuso a pedoni e bici per la sostituzione dei parapetti.

Chiuso per lavori il ponte sulla Diga del Chievo: l’intervento di sostituzione dei parapetti, curato dal Consorzio Canale Camuzzoni, renderà la struttura non percorribile in determinate fasce orarie a pedoni e velocipedi.

La chiusura entrerà in vigore a partire dal 27 ottobre e si protrarrà fino alla fine dell’anno.

Il divieto di transito, esteso a biciclette, monopattini e motoveicoli, sarà attivo dal lunedì al venerdì, con orario continuato dalle 8 del mattino alle 17 del pomeriggio. Le limitazioni sono state disposte per ragioni operative e di sicurezza legate al cantiere.