“Concorrenza sleale”: tassa sugli affitti brevi al 26%, Federalberghi Veneto esulta.

Forte apprezzamento da Federalberghi Veneto in merito all’ipotesi di innalzare l’aliquota della cedolare secca per gli affitti brevi al 26%. Nella bozza della manovra finanziaria, con la tassa verrebbe eliminata l’agevolazione del 21% sulla prima unità immobiliare.

Per la principale regione turistica d’Italia, l’intervento è visto come un passo cruciale per ristabilire l’equità fiscale e combattere il dilagare “dell’abusivismo e della rendita speculativa”.

“Una zona grigia che crea concorrenza sleale” .

Massimiliano Schiavon, presidente di Federalberghi Veneto, accoglie la possibile svolta come un “equilibrio del mercato”.

Schiavon punta il dito contro l’attuale tassazione agevolata che, a suo dire, “avrebbe favorito l’emersione di una vasta zona grigia di attività extra-alberghiere che, pur offrendo servizi con modalità imprenditoriali, beneficiano di un regime fiscale estremamente vantaggioso“.

L’aliquota del 26% è considerata un riallineamento che “non penalizza chi affitta occasionalmente, ma riduce il forte divario con gli oneri fiscali complessivi che gravano sulle imprese alberghiere“.

“Leva fiscale non basta: servono regole e controlli”.

Pur lodando l’intervento sulla cedolare, Federalberghi Veneto chiarisce che “la sola leva fiscale non è sufficiente”. Così il presidente Schiavon sollecita il Governo a intervenire anche sul piano normativo, richiedendo: “Regole più chiare e puntuali sugli affitti brevi. Controlli sistematici. Sanzioni severe contro l’evasione fiscale e la mancata garanzia di qualità e sicurezza per i turisti”.

“Il Veneto è la regione leader nel turismo in Italia,” conclude Schiavon, sottolineando come “la difesa di questo primato passi ora attraverso l’equità e la trasparenza normativa, a tutela delle imprese oneste che generano ricchezza e posti di lavoro“.