Un uomo di 42 anni è stato condannato per violenza sessuale e lesioni: ha abusato sessualmente della figlia di 5 anni.

Un uomo di 42 anni è stato condannato a vent’anni di reclusione per aver abusato sessualmente della figlia, iniziando quando la bambina aveva solo cinque anni. Gli abusi, come riporta il quotidiano L’Arena, sarebbero avvenuti tra il 2021 e l’agosto 2023, aggravati dal fatto che l’uomo fosse portatore di un batterio trasmissibile sessualmente, che ha infettato la piccola.

Il pubblico ministero aveva richiesto trent’anni di carcere, ridotti a venti per la scelta del rito abbreviato. L’uomo, già detenuto a Cremona, era stato in precedenza sottoposto al divieto di avvicinamento all’ex compagna e ai figli, violato più volte.

Durante la convivenza, l’uomo avrebbe instaurato una relazione con un’altra donna, maltrattando e picchiando la compagna, estorcendo denaro e coinvolgendo anche i figli in un clima di violenza e paura. È stato ritenuto colpevole di violenza sessuale aggravata, lesioni gravi e maltrattamenti, ma assolto dall’accusa di estorsione.

Oltre alla pena detentiva, dovrà risarcire la figlia e la madre con 90 mila euro, ha perso la potestà genitoriale e per i cinque anni successivi alla scarcerazione non potrà avvicinarsi a luoghi frequentati da minori né spostarsi senza comunicarlo alle autorità.