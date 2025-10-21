Cedimento sulla strada provinciale a Castagnè, partono i lavori

Fino al prossimo 21 novembre lavori sulla strada provinciale a Mezzane di Sotto, dopo il cedimento di un vajo a Castagnè.

Giovedì 23 ottobre inizieranno i lavori per la sistemazione della strada provinciale 37b interessata, in corrispondenza di un vajo nel tratto tra località Postuman e Castagnè nel territorio di Mezzane di Sotto, da un cedimento sul versante di valle che ha reso necessaria l’istituzione del senso unico alternato di circolazione e il restringimento della carreggiata tramite new jersey.

L’intervento, per il quale la Provincia di Verona ha messo a bilancio 250 mila euro, prevede il consolidamento del versante tramite micropali, la realizzazione di un nuovo cordolo in cemento armato e la posa di un nuovo guardrail.

La dimensione ristretta della carreggiata richiederà la sospensione della circolazione sulla provinciale (dal km 11,3 al km 11,6) durante i cantieri, nella fascia oraria tra le 8,30 e le 17,30, dal lunedì al venerdì.

La fine dei lavori è prevista per il 21 novembre.



