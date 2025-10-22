“ByByke” Weekend: dalle colline del Custoza al folklore di Cavalo

ByByke Custoza e Fiera di San Luca: fine settimana d’autunno in provincia di Verona

Fine settimana d’autunno nella provincia di Verona: il 25 e 26 ottobre, due eventi nelle Terre del Custoza e in Valpolicella. Un modo per esplorare il territorio con ritmi lenti e curiosità.

Sabato in sella con “ByByke Custoza”.

L’appuntamento cicloturistico “ByByke Custoza” animerà il cuore delle Terre del Custoza sabato 25 ottobre. L’iniziativa, organizzata dal Comune di Sommacampagna in collaborazione con il Consorzio Tutela Vino Custoza DOC, unisce quattro Comuni – Sommacampagna, Sona, Valeggio sul Mincio e Villafranca – attraverso un’esperienza che celebra la mobilità dolce e la convivialità.

Dalle 10:00 alle 18:00 , i partecipanti (già oltre 350 iscritti) potranno pedalare con la propria bici o con e-bike a noleggio lungo due percorsi a libera scelta, seguendo una traccia Gps : il percorso verde (circa 30 km) o il percorso giallo (42 km).

Il vero fulcro è la degustazione: il costo di 25 euro include un kit e dà diritto a cinque assaggi di Custoza DOC in altrettante cantine aderenti, tra cui Monte del Frà e Gorgo. Pedalando tra i filari, si attraverseranno scorci suggestivi come la panchina gigante di Sona, l’Ossario di Custoza e gli scenari delle battaglie risorgimentali.

Domenica: folklore e culle in festa a Cavalo.

Domenica 26 ottobre, l’attenzione si sposta in Valpolicella, dove Cavalo di Fumane ospita la tradizionale “Fiera di San Luca” , inserita nell’“Ottobre Contadino”. L’evento, promosso dal gruppo “Cavalo in Festa“, segna un ritorno alle origini rurali e si distingue per due grandi novità.

La prima è la rassegna di canti spontanei “Cantar per corti“. Quattro gruppi si esibiranno con canti popolari, creando un’atmosfera itinerante tra le corti storiche del borgo.

La seconda è l’inedita iniziativa “La festa per la vita“, che celebra i bambini nati nel 2024. Promossa in collaborazione con il Comune di Fumane, l’evento darà il benvenuto ai nuovi arrivati e alle loro famiglie all’oratorio di Cavalo.

Per tutta la giornata, dalle 9:00 alle 18:00, sarà possibile degustare piatti tipici locali, in particolare a base di selvaggina, e visitare il tradizionale mercato contadino. Il programma si completa con passeggiate a cavallo, giochi antichi come lo s-cianco e il kubb e momenti di riflessione sul ruolo delle aziende agricole di montagna e sul valore degli alberi.