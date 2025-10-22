Flash mob a Verona per l’Huntington al Parco San Giacomo

Huntington Onlus arriva a Verona: un gene lungo 70 metri sbarca al Parco San Giacomo.

La sensibilizzazione sulla Malattia di Huntington fa tappa a Verona: venerdì 24 ottobre alle ore 09, al Parco San Giacomo. Via Tunisi ospiterà la nuova tappa de “Il viaggio del gene Huntington” , l’iniziativa nazionale promossa da Huntington Onlus.

Dopo essere passato per Milano, Padova, Napoli, Cagliari e Bologna, il flash mob arriva in città per diffondere una cultura della speranza e della partecipazione riguardo una patologia ancora poco conosciuta.

Il gene lungo 70 metri con i ragazzi delle medie.

Il cuore dell’evento sarà lo srotolamento di una riproduzione del gene Huntington, lunga 70 metri. A dare corpo all’iniziativa saranno i ragazzi della scuola media del comprensivo ICVR10-11, che parteciperanno all’evento insieme alle istituzioni e all’assessora Elisa La Paglia.

Huntington Onlus, che opera per garantire servizi gratuiti alle persone coinvolte (come sostegno psicologico individuale, sportello di orientamento e gruppi di supporto), utilizza il “Viaggio del gene” per informare la collettività.

La storia di Sara Falsiroli nel libro “Rockstar”.

L’evento vedrà anche la partecipazione di Scripta edizioni, che sarà presente con il libro “Rockstar. Il coraggio di darsi la possibilità”.

Il volume è la coronazione del sogno professionale di Sara Falsiroli, un’illustratrice affetta dalla Malattia di Huntington. Il libro, co-autore dalla psicoterapeuta Elisa Zoldan, si inserisce in un progetto più ampio per far conoscere la malattia e creare connessioni.

“Rockstar” è una metafora sulla vita di Sara, ma il suo messaggio è universale: dare voce a chi affronta percorsi difficili ma continua a cercare significato, comunità e futuro. L’iniziativa è realizzata con la partecipazione del Comune di Verona e del comprensivo ICVR10-11.