Villa Bartolomea: al via la rassegna “Spettacoli di Mistero”

Viaggio nella leggenda: “Veneto: Spettacoli di Mistero”, 80 appuntamenti, il primo a Villa Bartolomea.

Magia e brivido a Villa Bartolomea: al via la 17esima edizione di “Veneto: Spettacoli di Mistero”, la rassegna incentrata sul tema “Leggende e Misteri della mia terra”.

Saranno circa 80 gli appuntamenti che, dal 24 ottobre al 30 novembre, animeranno ville, castelli e angoli suggestivi del Veneto, valorizzando borghi e fatti storici avvolti nel mistero.

L’apparizione e il capitello contro i Giacobini.

Il primo evento veronese è fissato per domenica 26 ottobre, alle ore 16:00, a Villa Bartolomea. Verrà messo in scena lo spettacolo teatrale itinerante “La madonnina dell’albero”, che trae origine da una leggenda dei primi del Seicento.

La storia ha per protagonista Giovanni, un venditore ambulante di stoffe diretto al castello dei Conti San Bonifacio. Aggredito da quattro briganti lungo la via, il mercante, sentendosi perduto, pregò la Madonna, e subito dopo i malviventi sparirono misteriosamente. Per ringraziare del miracolo, Giovanni commissionò a un falegname amico, Giuseppe, la costruzione di un capitello con una statuetta della Vergine. Il capitello fu posizionato vicino a un albero cresciuto spontaneamente e divenne oggetto di grande devozione.

Il mistero si intensificò quasi due secoli dopo, con l’arrivo dei soldati di Napoleone. Alcuni militari, accampati nelle campagne, tentarono di tagliare i rami dell’albero e di togliere la statuetta della Madonnina, ma furono immediatamente colpiti da un improvviso malore.

Programma.

Teatro, musica e risotto alla Veneta. Ritrovo ore 16, davanti ai palazzi dei Conti di San Bonifacio. Spettacolo: dalle 16:30, inizia lo spettacolo teatrale itinerante con figuranti, attori e musica dal vivo, articolato in cinque scene in diverse location del borgo, tra cui i palazzi di Villa Mila. Cena finale: alle 19 al Circolo Noi, è prevista una cena/degustazione con risotto alla veneta, dolce tradizionale, acqua e vino.

Quota e prenotazioni.

La quota di partecipazione, comprensiva di rappresentazione teatrale e cena, è di 10 euro. La prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata contattando Giovanna Tomiolo (320 6317037) o Maria Grazia Bertassello (328 2217691).