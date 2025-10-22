Teatro contro la violenza: al Modus la rassegna “Tu Donna”

“Tu Donna” a Teatro: Ottavia Piccolo e Tindaro Granata star della rassegna al Modus.

Torna al Teatro Modus la rassegna “Tu Donna“, otto spettacoli dedicati alla figura femminile e a temi quali la parità di genere, gli stereotipi e la lotta alla violenza. Alla sua nona edizione , l’iniziativa, diretta da Andrea Castelletti, si svolgerà da ottobre ad aprile 2026, incluse le date simboliche del 25 novembre (Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne) e dell’8 marzo.

La rassegna è realizzata in collaborazione con l’assessorato alla Parità di Genere e la Consulta delle Associazioni Femminili del Comune di Verona.

I big del teatro italiano: da Politkovskaja alle detenute.

Nel palinsesto della stagione 2025/2026 spicca per la presenza di due grandi nomi del panorama teatrale italiano, entrambi in programma al Teatro Camploy.

Ottavia Piccolo e Anna Politkovskaja: Il 3 aprile 2026 l’attrice porterà in scena “ Donna non rieducabile ” , testo di Stefano Massini che rievoca la figura di Anna Politkovskaja , la giornalista russa uccisa nel 2006. Lo spettacolo dà voce alla dignità e alla tenacia di questa donna che ha lottato per i valori di libertà.

Giovanna d’Arco e la maternità.

Accanto ai due eventi di punta, la rassegna propone sei spettacoli di compagnie professioniste selezionate dal panorama indipendente italiano. L’apertura è fissata per il 25 e 26 ottobre 2025 con “Dal fuoco al disarmo: il viaggio di Giovanna” del Theandric Teatro Nonviolento, che invoca lo spirito di Giovanna D’Arco.

Tra gli altri appuntamenti.

Violenza di Genere: Il 14 novembre (in concomitanza con la Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne), il Teatro delle Temperie porta a Verona “ Lo stronzo ” , uno spettacolo che usa la metafora di una porta chiusa per simboleggiare le barriere – mentali, sociali e culturali – tra maschile e femminile.

Il calendario completo è disponibile su questo sito.