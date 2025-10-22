Maltempo, allerta gialla in Veneto per forte vento e temporali

In gran parte del Veneto allerta gialla maltempo: previste forti piogge, vento e temporali a partire dal pomeriggio di giovedì.

Scatta l’allerta gialla per maltempo in gran parte del Veneto: nella seconda parte di domani, giovedì 23 ottobre, è infatti atteso il transito sulla regione di un intenso impulso perturbato da nord-ovest associato alla rapida formazione di minimo di pressione sul nord Italia.

Sul Veneto è prevista una fase di tempo perturbato con precipitazioni diffuse e quantitativi da contenuti sulla pianura centro-meridionale ad abbondanti su zone montane e pedemontane con massimi su Prealpi orientali. Saranno probabili rovesci e temporali specie tra Prealpi e pianura dove non sono da escludere locali fenomeni intensi (rovesci e raffiche di vento).

Dal primo pomeriggio di giovedì rapida intensificazione dei venti fino a risultare a tratti forti, anche con raffiche, sia sulla costa e parte della pianura interna che in quota, dapprima dai quadranti meridionali e in successiva rotazione dal tardo pomeriggio, da nord o nord-ovest in quota e da ovest su pianura e costa.