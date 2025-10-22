Riello verso la vendita, interviene il ministero: “Serve un piano solido per il rilancio e la tutela dei lavoratori”

Vendita Riello: il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha convocato un nuovo tavolo sulla vertenza Riello, l’azienda specializzata nella climatizzazione con circa 600 dipendenti tra gli stabilimenti di Legnago e quello di Volpago, in provincia di Treviso. L’incontro, come riferisce Ansa, fa seguito all’annuncio del gruppo Carrier, attuale proprietario, di voler avviare la vendita dell’azienda.

Durante la riunione, a cui hanno partecipato rappresentanti del Ministero, dell’azienda, delle Regioni Veneto e Lombardia e delle organizzazioni sindacali, il Mimit ha ribadito la necessità che l’eventuale cessione “garantisca un solido piano di rilancio industriale”, non solo la continuità delle attività commerciali.

Il ministro Adolfo Urso ha assicurato l’impegno del governo “per sostenere il rilancio e la valorizzazione di una storica azienda del sistema produttivo italiano”, sottolineando che ogni fase del passaggio societario sarà seguita con la massima attenzione. Il tavolo sarà aggiornato nella seconda metà di novembre per monitorare l’evoluzione della transizione.