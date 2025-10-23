Blitz al Quadrante Europa: camion fuori norma, 28 verbali

Pericolo su strada: blitz a Verona ferma camion con freni difettosi e gomme tagliate, scattano 28 verbali.

Controlli a tappeto sui mezzi pesanti al Quadrante Europa, il blitz della polizia: multati camion fuori norma. Mercoledì mattina la polizia locale di Verona, insieme ai tecnici della Motorizzazione, ha passato al setaccio diversi autocarri in transito nell’area logistica più grande d’Italia, scoprendo una lunga serie di irregolarità.

Nel mirino della Squadra Controllo Autotrasporto di via del Pontiere sono finiti quattro camion — tre stranieri e uno italiano — accompagnati nei centri tecnici di via della Genovesa per le verifiche meccaniche. Tutti e quattro i veicoli sono risultati non conformi alle norme di sicurezza.

Multe salate.

Gli agenti hanno staccato in totale 8 verbali per violazioni dell’articolo 79 del Codice della strada: luci non funzionanti, impianti frenanti difettosi, segnalatori acustici irregolari, rimorchi danneggiati e pneumatici tagliati. A questo si aggiungono 20 sanzioni per mancato rispetto dei tempi di guida e di riposo previsti dall’articolo 174, oltre a una multa per la mancanza della scheda tachigrafica, utilizzata per monitorare i turni di guida.

I controlli hanno portato al fermo immediato di due mezzi, che non potranno circolare fino al ripristino delle condizioni di sicurezza, mentre un terzo è stato inviato a revisione straordinaria per gravi problemi strutturali.