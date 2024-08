Bufera sul Garda, raffica di barche in difficoltà: 15 persone salvate dalla Guardia costiera

Bufera, grandine e temporali sul lago di Garda: sono 15 le persone salvate dalla Guardia costiera, tra le quali anche due minori.

Era stata divulgata alle 14 di ieri, 14 agosto, l’allerta meteo della Protezione Civile per il passaggio della forte perturbazione sul lago di Garda. E infatti, come da previsione, dalle 17 alle 21 sono state decine le chiamate di soccorso pervenute alla Sala Operativa della Guardia Costiera del lago di Garda, da parte di diportisti in difficoltà, ma anche da segnalanti che dalla costa riferivano di situazioni di estremo pericolo per bagnanti e naviganti.

Sono state 15 le persone soccorse con vento, pioggia e grandine, in otto interventi di soccorso. In particolare a Sirmione sono stati due gli interventi portati a termine in due distinti momenti, una barca a vela capovolta, con sportivo in acqua e alla deriva, un motoscafo in avaria con 5 persone a bordo, mentre nelle acque tra Moniga e Desenzano intercettati e recuperati tre canoisti nel pieno della bufera e nel Golfo di Salò, quasi in orario notturno, soccorsa un’intera famiglia di 4 persone (tra cui due minori) che era in difficoltà per avaria al motore e impossibilità a fruire delle vele per la forte pioggia e le raffiche di vento.

A queste si aggiungono le altre attività di verifica per allarmi lanciati da terra, poi tutti rientrati, tra Malcesine, Brenzone, Torri del Benaco, il Golfo della Romantica e Desenzano, ove, comunque la Sala Operativa della Guardia Costiera di Salò, faceva intervenire i propri mezzi per le verifiche del caso.

Le raccomandazioni della Guardia costiera.

Nuovamente viene rilanciato il messaggio della Guardia Costiera di NON INTRAPRENDERE NAVIGAZIONI, BALNEAZIONE, ATTIVITA’ SPORTIVE CON CONDIMETEO AVVERSE, QUALI VENTO, PIOGGIA E LAGO MOSSO, bensì di verificare sempre preventivamente, tramite i siti internet meteo, molto attendibili e precisi, sia lo stato del meteo, ma anche analizzare l’evoluzione delle condizioni previste, che possono diventare particolarmente pericolose come avvenuto oggi sul Lago di Garda.