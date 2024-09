Verona, incendio a palazzo Barbieri: vigili del fuoco sul posto, personale evacuato. Fermato il responsabile.

Attimi di tensione nella tarda mattinata di oggi, martedì 17, per un principio di incendio a palazzo Barbieri: erano circa le 13.30 quando fumo e puzza di bruciato hanno invaso i sotterranei del municipio di Verona. Subito sono scattati i protocolli anti incendio. Per precauzione, il personale di palazzo Barbieri è stato fatto evacuare per un paio d’ore prima di rientrare.

I vigili del fuoco sono prontamente intervenuti per spegnere le fiamme. Secondo le prime informazioni si sarebbe trattato di un piccolo incendio scoppiato nei sotterranei, appiccato da una persona, non è ancora chiaro per quale motivo, che aveva passato la notte dentro palazzo Barbieri, e subito domato dai pompieri. La persona responsabile di aver appiccato le fiamme è stata fermata dalla polizia locale di Verona.