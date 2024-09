Mezzo chilo di cocaina nella busta di cibo per cani, arrestato 20enne in A22

La polizia stradale ha arrestato un ragazzo di 20 anni sorpreso sull’autostrada A22 con mezzo chilo di cocaina nascosta in auto.

Domenica sera un cittadino italiano residente nel milanese di 20 anni è stato arrestato dai poliziotti della stradale di Verona Sud per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e nello specifico di cocaina.

Durante un controllo presso il casello di Verona Nord dell’Autostrada A22, gli agenti hanno fermato per un normale controllo un’autovettura con due persone a bordo e dopo aver notato un certo nervosismo da parte degli occupanti il veicolo, hanno ispezionato meglio l’abitacolo e hanno scoperto, debitamente occultata sotto il sedile del passeggero, una busta di cibo per cani contente 510 grammi di cocaina, pronta per essere immessa sul mercato della droga. Il passeggero tratto in arresto è stato poi accompagnato direttamente nel carcere di Montorio.

Senza patente sulla regionale 11.

Ancora, ieri sera, la pattuglia della polizia stradale di Bardolino ha fermato un’autovettura lungo la SR 11 in località Bassone, guidata da un cittadino nigeriano che ha esibito agli operatori di polizia una patente italiana, risultata falsa dagli accertamenti esperiti dai poliziotti.

Il conducente è stato perciò denunciato per il reato di falso e contravvenzionato ai sensi del Codice della Strada perché trovato alla guida di un veicolo senza aver mai conseguito il titolo abilitativo alla guida, ossia la patente, rappresentando perciò anche un pericolo per se stesso e per gli altri utenti della strada, ai fini della sicurezza stradale e della prevenzione degli incidenti.