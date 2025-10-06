Odissea Flottilla: torna in Italia l’attivista veronese

L’attivista veronese torna in Italia dopo il fermo in Israele per la missione Global Sumud Flotilla.
Flottilla per Gaza, tornano in Italia gli ultimi attivisti: tra loro il veronese Simone Zambrin che si trovava a bordo della nave Alma.
Sta per concludersi quindi l’odissea dei quindici cittadini italiani coinvolti nella missione Global Sumud Flotilla, bloccata nei giorni scorsi dalle autorità israeliane mentre cercava di raggiungere Gaza via mare. Nelle prossime ore, il gruppo farà ritorno in Italia dopo giorni di fermo e verifiche amministrative.
Tra loro c’è anche Simone Zambrin, giovane di Verona, che aveva scelto di partecipare all’iniziativa insieme a centinaia di volontari provenienti da tutto il mondo. L’obiettivo della flottiglia era quello di rompere simbolicamente l’isolamento della Striscia e richiamare l’attenzione internazionale sulla crisi umanitaria in corso.
Zambrin, come altri attivisti, era stato trattenuto per alcuni giorni dopo aver rifiutato di sottoscrivere il rimpatrio volontario proposto dalle autorità israeliane. Solo nelle ultime ore si è sbloccata la procedura che ne consente il rientro.
