La Pediatria di Verona lancia il concorso “Con Ali di Carta”

Verona, Pediatria: al via “Con Ali di Carta”: il concorso per ragazzi esplora il mare e i suoi abissi.

A Verona dalla Pediatria, parte la quarta edizione del concorso letterario e artistico per bambini e ragazzi “Con Ali di Carta: la narrazione che cura”. L’iniziativa, nata da un’idea della pediatra Milena Brugnara e della filosofa Irene Monge, è promossa dall’Unità Operativa Complessa di Pediatria C dell’ospedale della Donna e del Bambino di Verona, diretta dal professor Giorgio Piacentini.

Il Tema di quest’anno: il mare e i suoi abissi.

Dopo aver esplorato le sfumature della notte nella scorsa edizione, quest’anno il concorso invita i partecipanti a immergersi nella sfera marina. Il titolo scelto per la quarta edizione è: “Il mare e i suoi abissi: esploratori, sirene e tesori nascosti”.

Le candidature aprono il 6 ottobre e i giovani autori avranno tempo fino al 30 marzo 2026 per presentare i loro elaborati. Le premiazioni si terranno a maggio.

Chi può partecipare e come.

La partecipazione è gratuita ed è aperta a bambini e ragazzi dai 3 ai 18 anni, sia singolarmente sia con progetti di classe. Non ci sono limiti di provenienza geografica o nazionalità, e ogni autore può inviare fino a due elaborati. Le fasce di età sono tre: Colibrì (3-6 anni) Pettirossi (7-12 anni) Gabbiani (13-18 anni). Il regolamento e le modalità di presentazione dei lavori sono consultabili sul sito Aoui, nella sezione Notizie.

Dalla sofferenza al “Ponte Ospedale-Città”.

L’iniziativa è nata in origine come spazio creativo per i bambini che vivevano direttamente l’esperienza della malattia. Successivamente, su richiesta degli stessi partecipanti, si è aperta anche a compagni, amici e familiari, trasformandosi in un vero e proprio “ponte tra ospedale e città”. Scrittura e disegno diventano così strumenti per affrontare la sofferenza attraverso le parole e i colori dei coetanei. Quest’anno, forte del successo delle edizioni precedenti, il progetto si arricchisce con l’introduzione di laboratori nelle corsie ospedaliere e nelle scuole.

Gli elaborati saranno valutati da una commissione di 16 membri provenienti dal mondo sanitario, giornalistico, letterario e artistico. Oltre ai premi per le opere selezionate, sono previste menzioni speciali e un attestato di riconoscimento per tutti i partecipanti.

Il concorso si svolge con il patrocinio del Comune e della Provincia di Verona, della Regione Veneto, dell’Università di Verona e della Società Letteraria di Verona. Per ulteriori informazioni e adesioni è possibile scrivere a: conalidicarta@aovr.veneto.it.