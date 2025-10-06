Verona, occhi al cielo, arriva la Superluna di ottobre

Fenomeno celeste in arrivo a Verona: arriva la più grande e luminosa Superluna di ottobre.

La Superluna di ottobre sarà visibile a Verona e in tutta Italia, nella notte tra il 6 e il 7 ottobre: quando e dove ammirarla. Un fenomeno celeste che renderà il satellite fino al 7% più grande e più luminoso di una normale Luna piena. Questo affascinante fenomeno si verifica quando una Luna piena coincide con il suo punto di maggiore vicinanza alla Terra.

Quando e come osservare.

Il momento di massima visibilità, o picco, è previsto alle 5:48 del mattino di martedì 7 ottobre. È in questo istante che la Luna raggiungerà contemporaneamente la fase piena e il perigeo, ovvero il punto della sua orbita più vicino alla Terra.

Per ammirare al meglio lo spettacolo non serve attrezzatura specifica: la Superluna sarà splendida e ben visibile anche a occhio nudo. Per chi desidera coglierne ogni dettaglio sulla superficie, meglio portare un binocolo o un piccolo telescopio.

Dove osservare.

L’unico vero accorgimento da seguire è la scelta del luogo. Per un’osservazione ottimale, meglio cercare un punto lontano dall’inquinamento luminoso della città. Le Torricelle o un altro luogo panoramico di Verona, come il Castello di Re Teodorico, potrebbero essere posti ideali per godersi appieno l’intensità di questa Luna.