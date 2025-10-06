Segnalazioni rifiuti in tempo reale con la nuova app Amia

Guasti, mancate raccolte e abusivi: l’app Amia di Verona ora traccia le segnalazioni in tempo reale.

Rifiuti, l’app di Amia diventa più smart: ora si possono fare segnalazioni in tempo reale, così gestire i rifiuti a Verona diventa sempre più digitale. L’applicazione di Amia, già utilizzata per aprire i cassonetti ad accesso controllato con il cellulare, si arricchisce ora di nuove funzioni pensate per semplificare la vita ai cittadini e migliorare l’efficienza del servizio.

Dalle segnalazioni al monitoraggio passo dopo passo.

Con il nuovo aggiornamento, gli utenti non solo possono segnalare guasti o disservizi, ma anche controllare l’avanzamento della pratica fino alla sua risoluzione. Dopo aver selezionato la voce “Apri Segnalazione”, è possibile scegliere tra diverse categorie: guasti ai contenitori, mancato ritiro del porta a porta, scarichi abusivi o rifiuti lasciati fuori dai cassonetti. Una volta inviata la segnalazione, il sistema la inoltra direttamente agli operatori di Amia, che si occupano di verificare e risolvere il problema.

Una città più connessa e servizi più rapidi.

L’obiettivo è rendere la comunicazione tra cittadini e azienda più diretta, trasparente e immediata. Tutto avviene dallo smartphone, senza telefonate o email: un modo semplice per tenere Verona più pulita e ordinata, segnalando ciò che non funziona e verificando che l’intervento venga eseguito.

L’app cresce insieme alla città.

Già utilizzata da migliaia di veronesi nelle 6ª e 7ª circoscrizione, la app sarà progressivamente estesa a nuove zone: entro l’autunno arriverà nella 5ª circoscrizione, e nei primi mesi del 2026 sarà disponibile anche nella 4ª. Ogni aggiornamento avverrà in automatico, senza bisogno di reinstallare nulla.

Più di una chiave digitale.

L’app non è solo un’alternativa alla tessera magnetica per aprire i cassonetti: è un vero e proprio canale di comunicazione tra i cittadini e Amia, pensato per rendere il servizio di raccolta dei rifiuti più efficiente, sostenibile e al passo con la tecnologia.