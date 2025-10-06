Confcommercio Verona lancia il progetto “Professione Futuro” per ridurre il divario tra scuole e imprese.

“Professione Futuro” è il nuovo percorso lanciato dal Gruppo Grandi Imprese di Confcommercio Verona per avvicinare gli studenti delle scuole superiori al mondo del lavoro. L’obiettivo è costruire un “ponte tra scuola e lavoro”, riducendo quel divario che spesso si percepisce tra l’aula e la realtà produttiva.

Lezioni di lavoro al Galilei.

L’iniziativa, pensata per essere replicata negli anni con diversi istituti scaligeri, ha preso il via con gli studenti delle classi quinte del Liceo Galileo Galilei di Verona (indirizzi scientifico, linguistico, sportivo e scienze applicate).

Il progetto si è sviluppato in tre sessioni formative nei giorni 12 e 19 settembre. L’Associazione ha coinvolto due colossi del panorama imprenditoriale veronese: Rossetto Group e Volkswagen Group Italia.

Nel primo incontro, gli studenti hanno dialogato con Michele Rossetto, presidente del Gruppo Grandi Imprese di Confcommercio Verona, oltre che socio dell’azienda Rossetto Group. Nel secondo, è intervenuto Massimo Tremante, direttore delle Risorse Umane di Volkswagen Group Italia. Per Confcommercio Verona, in entrambe le occasioni, ha fornito le nozioni legali di base l’avvocato Valentina Avesani, referente dell’area lavoro e relazioni industriali.

Dal contratto alle soft skills.

La prima parte degli incontri è stata dedicata alla teoria, chiarendo le differenze tra il lavoro autonomo e quello subordinato e illustrando le nozioni fondamentali sulla “vita” di un dipendente in azienda: come nasce, si sviluppa e si conclude un contratto.

La seconda parte, invece, ha offerto ai ragazzi la testimonianza diretta dei rappresentanti d’impresa. L’attenzione si è concentrata sulle attuali esigenze delle aziende e sulle competenze più richieste in fase di selezione del personale, con un focus speciale sulle cosiddette “soft skills” (le abilità personali e relazionali).

Orientamento, etica e futuro.

Questo format non è una novità assoluta: era stato già testato l’anno scorso con successo in alcuni istituti professionali a indirizzo turistico. L’intento di Confcommercio è ora quello di estendere l’iniziativa ad altre scuole del territorio.

Paolo Arena (Presidente) e Nicola Dal Dosso (Direttore Generale) di Confcommercio Verona hanno ribadito le finalità del progetto: “Professione Futuro” vuole non solo dare agli studenti le conoscenze utili per orientarsi negli studi e nella ricerca di impiego, ma anche “promuovere, seppur indirettamente, la cultura della legalità nel mondo del lavoro” attraverso la conoscenza dei contratti.