Il leader di Forza Italia Antonio Tajani lancia Flavio Tosi come candidato sindaco del centrodestra alle amministrative di Verona.

Come previsto e prevedibile, il patto pare sia stato siglato: dopo che per mesi aveva tentato di imporre agli alleati Flavio Tosi come candidato del centrodestra alle regionali del Veneto, il vice premier e leader di Forza Italia Antonio Tajani ha scoperto le carte, virando sulle comunali di Verona.

Di fronte alle insistenze della Lega, Tajani è infatti sceso a più miti consigli: ok al candidato leghista come futuro governatore nel post Zaia (candidato che ufficialmente ancora non c’è, a parte l’Alberto Stefani buttato lì qualche settimana fa da Salvini), a patto che ci sia, da parte degli alleati di centrodestra, il via libera a Flavio Tosi per la corsa alla poltrona di sindaco di Verona. Corsa dove eventualmente Tosi troverà, come avversario principale, il primo cittadino attuale Damiano Tommasi.

“La Regione Veneto può andare senza problemi a un candidato della Lega, anche perché la Lega ha molti consensi in Veneto – ha detto Tajani -. Nessuna preclusione nei confronti di un candidato della Lega né nei confronti di un candidato di Fratelli d’Italia”. Aggiungendo poi che però Forza Italia vorrebbe poter esprimere il candidato sindaco alle amministrative di Verona. E allora chi se non Flavio Tosi, che palazzo Barbieri lo conosce molto bene? “C’è ancora tempo – ha aggiunto il vice premier – ma sì: Tosi potrebbe essere il candidato giusto per Verona”.