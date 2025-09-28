Tajani sicuro: “Forza Italia chiederà il candidato sindaco a Verona”

Il vice premier Antonio Tajani, in piena campagna per le regionali, assicura che Forza Italia chiederà il candidato sindaco a Verona.

Il prossimo candidato sindaco del centrodestra per le amministrative di Verona sarà di Foza Italia: lo assicura Antonio Tajani, in piena campagna elettorale per le regionali. O meglio, Tajani assicura che “chiederà” agli alleati di esprimere il candidato sindaco a Verona.

“Pensiamo di chiedere il candidato a sindaco di Verona, dove l’ultima volta abbiamo perso perché eravamo divisi”: è questo, in sostanza, il messaggio che arriva dal vicepremier e leader di Forza Italia Antonio Tajani, intervenuto ieri sera alla festa del partito a Telese Terme (Benevento).

Alle elezioni comunali del 2022 d’altra parte il centrodestra venne sconfitto dal centrosinistra guidato da Damiano Tommasi dopo una campagna elettorale segnata da profonde divisioni interne. Tajani ha ricordato quella esperienza, con l’obiettivo di “non ripetere l’errore”.

Le regionali in Veneto.

Quanto alle regionali in Veneto, il vicepremier ha chiarito di non avere pregiudizi, ma ha avvertito: “L’unica cosa che dico è che non ci deve essere la lista Zaia, anche se mi pare si vada in questa direzione, con Zaia nella lista della Lega”. Lo stesso Tajani, lo ricordiamo, ha spesso insistito sul nome di Flavio Tosi come candidato presidente alle regionali in Veneto per la coalizione di centrodestra, che al momento un “vero” candidato unitario ancora non ce l’ha. E se per le comunali di Verona il nome che ha in mente Tajani fosse, ancora una volta, l’ex sindaco Tosi?