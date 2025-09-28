Due interventi di soccorso sul sentiero di Madonna della Corona.

Due interventi di soccorso per malori al Santuario di Madonna della Corona nella giornata di oggi, domenica 28 settembre. Attorno alle 11.45 il Soccorso alpino di Verona ha ricevuto l’attivazione da parte della Centrale del Suem, per un 65enne di Cesena, che aveva accusato un malore a un centinaio di metri dall’inizio del Sentiero del Pellegrino.

Una squadra è quindi partita da località Ceraino, dove si stava svolgendo un addestramento, per raggiungere l’uomo, che, malgrado gli fosse stato raccomandato di non muoversi, era in realtà sceso autonomamente. I soccorritori sono andati incontro all’escursionista, le cui condizioni sono state poi valutate dal personale sanitario dell’ambulanza sopraggiunto nel frattempo.

Contestualmente ai soccorritori è stato chiesto di mettersi a disposizione per un eventuale supporto all’elicottero di Trento, in arrivo per una signora che si era sentita poco bene fuori del Santuario della Madonna della Corona. La donna è stata recuperata dall’eliambulanza.