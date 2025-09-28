Escursionista scivola su un accumulo di grandine a 1.400 metri, ruzzolando per il pendio e sbattendo la testa: soccorso.

Escursionista scivola sulla grandine e ruzzola per il pendio, interviene l’elicottero di Verona emergenza: è successo nel pomeriggio di oggi, domenica 28 settembre. Percorrendo il sentiero nel bosco che collega Malga Ronchetta a Malga Pianetti sul Monte Novegno, un escursionista di 57 anni di Velo d’Astico ha perso l’equilibrio, scivolando su un accumulo di grandine, residuo della recente tempestata, ed è caduto di lato iniziando a ruzzolare lungo il ripido pendio.

L’uomo, che si trovava assieme alla moglie e ad amici al momento dell’incidente avvenuto a 1.400 metri di quota, si è fermato una ventina di metri più in basso rispetto al sentiero, dopo aver sbattuto la testa sui sassi affioranti. Scattato l’allarme al 118, sul posto è stato inviato l’elicottero di Verona emergenza, che ha verricellato equipe medica e tecnico di elisoccorso, scesi dall’infortunato dopo aver attrezzato una corda fissa.

Attivato contemporaneamente, sul posto è arrivato il Soccorso alpino di Schio, per collaborare con l’equipaggio nelle manovre di recupero. Stabilizzato per un sospetto importante trauma cranico, il ferito è stato imbarellato. Allestita una sosta, la barella è stata quindi sollevata dai soccorritori per contrappeso sul sentiero e da lì spostata in un punto con un varco tra la vegetazione, dove è stata issata a bordo. L’elicottero è quindi partito in direzione di Verona.

