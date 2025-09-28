Gambero Rosso, nessun bar di Verona tra i migliori d’Italia.

Hai voglia a sfogliare alla ricerca di un bar di Verona nella classifica dei migliori locali d’Italia secondo il Gambero Rosso: non c’è. Nessun bar di Verona (lo scorso anno ce n’era uno), ma nemmeno della provincia, compare infatti tra i “Bar d’Italia 2026” del Gambero Rosso.

A vincere è un bar di Udine, “Mamm, Pane, Vino e Cucina”, premiato dal Gambero Rosso come Miglior Bar d’Italia 2026 – Premio Illy. Si tratta del riconoscimento più prestigioso della guida Bar d’Italia. Ma di Verona, nessuna traccia.

Tra i bar che si aggiudicano le Tre Tazzine e i Tre Chicchi ce ne sono 5 in Veneto: due di Vicenza (Il Chiosco a Lonigo e Olivieri 1882 ad Arzignano), due di Padova (Gustificio a Carmingnano di Brenta e Biasetto in città) e uno di Venezia, il Grancaffè Quadri. Verona, invece, nonostante tutti i suoi bar, quest’anno rimane a bocca asciutta.