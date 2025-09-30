Sono undici attività della provincia di Verona riconosciute come “Luoghi storici del commercio”.

Verona celebra le sue eccellenze: undici attività premiate come “Luoghi storici del commercio” che hanno fatto la storia di intere comunità. Undici attività della provincia di Verona hanno ricevuto ieri a Padova, durante la cerimonia alla Fiera, il titolo di “Luoghi storici del Commercio” conferito dalla Regione Veneto.

A consegnare le targhe è stato l’assessore regionale Roberto Marcato, che ha voluto sottolineare come queste realtà rappresentino “un patrimonio di tradizione e identità che non può andare disperso”. Al fianco dei premiati, il presidente regionale di Confcommercio Patrizio Bertin e, per Verona, Enrico Bosco, funzionario dell’associazione di categoria.

Gli undici protagonisti premiati.

Ristorante Alla Borsa di Valeggio, il Bar Trattoria Tana del Luppolo di Villafranca, la Taverna da Oreste a Lazise, la Trattoria dal Moro a Soave, l’Abbigliamento Ziviani ad Albaredo d’Adige, DB Elettronica e la Bottega del Gelato a Bardolino, la Gelateria Azzurra 2000 di Peschiera, la Macelleria Giuliatti di Arcole, Learco Guerra Elettrodomestici a Valeggio e il Supermercato Menegatti a Oppeano.