Attenzione automobilisti: cambia la viabilità a Verona nel weekend per lavori in tangenziale e A4 .

Nuove modifiche alla viabilità per la linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Venezia: chiusa la carreggiata ovest della tangenziale sud, in direzione Verona Nord. Al lavoro il cantiere del Consorzio Iricav Due, impegnato nella realizzazione del tratto Verona–Vicenza.

Lo stop al traffico scatterà venerdì 3 ottobre alle 21 e durerà fino alle 6 del mattino di sabato 4 ottobre. La chiusura interesserà il tratto compreso tra lo svincolo di Vago e quello di San Martino Buon Albergo – Verona Est, passando per l’innesto con la provinciale Porcilana.

Nel fine settimana sono previsti anche lavori sull’autostrada A4, dove verrà rifatta la pavimentazione tra Sommacampagna e Peschiera del Garda, in direzione Milano. Da venerdì sera fino alla mezzanotte di domenica 5 ottobre la circolazione sarà garantita su una o due corsie ridotte, con possibili rallentamenti.