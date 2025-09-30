Verona, Festa dei Nonni: cinema con ingresso gratuito e colazione offerta.

Sabato 4 ottobre Verona festeggia i nonni con un appuntamento speciale: la “Festa dei Nonni 2025 – con i nipoti tutti al cinema”. Evento promosso dall’Assessorato alle Politiche sociali e Terzo settore, in collaborazione con ACEC e SDC Triveneta.

Dalle 8.45 il pubblico sarà accolto con una colazione offerta da Matilde Vicenzi e Zuegg, prima di sedersi in sala per la proiezione gratuita de “Il robot selvaggio”, il nuovo film di Chris Sanders, già regista di successi come Lilo & Stitch e Dragon Trainer. L’inizio della proiezione è fissato alle 10.

L’iniziativa coinvolge sei cinema della Comunità della rete ACEC-SDC, per un totale di oltre 1.800 posti disponibili:

Cinema Teatro Alcione (446 posti).

(446 posti). Cinema Teatro Aurora (327 posti).

(327 posti). Cinema Teatro David (243 posti).

(243 posti). Cinema Teatro Rizza (192 posti).

(192 posti). Cinema Teatro San Massimo (285 posti).

(285 posti). Cinema Teatro Santa Teresa (330 posti).

Il film.

Il film scelto, tratto dal bestseller di Peter Brown, racconta la storia del robot Roz che, naufragato su un’isola selvaggia, impara a sopravvivere e a stringere legami con gli animali del luogo. Un’avventura che parla di natura, amicizia e crescita interiore, capace di unire genitori, nonni e bambini nello stesso incanto.

A rendere l’esperienza ancora più completa, i partecipanti potranno accedere tramite Qr code a una scheda di approfondimento educativo curata dall’Ufficio Formazione di ACEC.

La Festa dei Nonni, istituita a livello nazionale nel 2005, a Verona viene celebrata dal 2007 con iniziative sempre diverse: dal circo alla musica, dal teatro al cinema. L’ingresso è gratuito, senza prenotazione, fino a esaurimento posti.