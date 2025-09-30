Verona, Festa dei Nonni: cinema con ingresso gratuito e colazione offerta.
Sabato 4 ottobre Verona festeggia i nonni con un appuntamento speciale: la “Festa dei Nonni 2025 – con i nipoti tutti al cinema”. Evento promosso dall’Assessorato alle Politiche sociali e Terzo settore, in collaborazione con ACEC e SDC Triveneta.
Dalle 8.45 il pubblico sarà accolto con una colazione offerta da Matilde Vicenzi e Zuegg, prima di sedersi in sala per la proiezione gratuita de “Il robot selvaggio”, il nuovo film di Chris Sanders, già regista di successi come Lilo & Stitch e Dragon Trainer. L’inizio della proiezione è fissato alle 10.
L’iniziativa coinvolge sei cinema della Comunità della rete ACEC-SDC, per un totale di oltre 1.800 posti disponibili:
- Cinema Teatro Alcione (446 posti).
- Cinema Teatro Aurora (327 posti).
- Cinema Teatro David (243 posti).
- Cinema Teatro Rizza (192 posti).
- Cinema Teatro San Massimo (285 posti).
- Cinema Teatro Santa Teresa (330 posti).
Il film.
Il film scelto, tratto dal bestseller di Peter Brown, racconta la storia del robot Roz che, naufragato su un’isola selvaggia, impara a sopravvivere e a stringere legami con gli animali del luogo. Un’avventura che parla di natura, amicizia e crescita interiore, capace di unire genitori, nonni e bambini nello stesso incanto.
A rendere l’esperienza ancora più completa, i partecipanti potranno accedere tramite Qr code a una scheda di approfondimento educativo curata dall’Ufficio Formazione di ACEC.
La Festa dei Nonni, istituita a livello nazionale nel 2005, a Verona viene celebrata dal 2007 con iniziative sempre diverse: dal circo alla musica, dal teatro al cinema. L’ingresso è gratuito, senza prenotazione, fino a esaurimento posti.