A Calmasino torna l’Antica Fiera di San Michele: il programma

L’antica fiera di San Michele si celebra a Calasino: ecco il programma.

Dal 27 al 28 settembre, Calmasino si anima per l’Antica Fiera di San Michele: ecco il programma di un evento che celebra la storia, la tradizione e il legame con il territorio. La manifestazione, organizzata dall’associazione culturale “Calmasin nel Cor”, offre un ricco programma di iniziative per tutte le età, tra gastronomia, musica, astronomia e attività per le famiglie.

Il programma.

Sabato 27 settembre.

Ore 17:00: “Visita tecnica guidata al Campanile di Calmasino”. Un viaggio nella storia e nella cultura del campanile, restaurato nel 2017. L’evento è a partecipazione gratuita, su prenotazione. Ore 19:00: “Risottata”. Una serata conviviale per gustare un risotto dal profumo piazzale della Chiesa. Ore 20:30 – 21:15: “Con il naso all’insù – Vi presento le stelle”. Un racconto sulle stelle con l’ausilio di un planetario, a cura di Associazione Scientifica Empiricamente. Ore 21:30 – 24:00: “Con il naso all’insù – A spasso nel cielo”. Serata di osservazione con telescopi, a cura di esperti astrofili divulgatori. Ore 21:30: “Serata di musica con DJ Stefy“. Un momento di festa e divertimento in piazzale della Chiesa.

Domenica 28 settembre.

Ore 10:30: “Santa Messa” in onore di San Michele. Ore 11:00: “Ritrovo dei Mezzi Agricoli” in piazzetta Pradarìn. Ore 11:00: “Suonare le campane”, lezione introduttiva con pratica di suono su prenotazione. Ore 11:30: “Sfilata dei trattori” per le vie del paese. Ore 11:50: “Concerto di Suono di Campane”. Si esibiranno le campane di Calmasino, Cisano e Bardolino. Ore 12:00: “Esposizione dei trattori e benedizione del parroco”. Ore 12:30: “Il Pranzo di San Michele con le specialità della tradizione”. A cura di Associazione “Amici Baita Garda”.

Ore 13:30: “Canti popolari” con il coro “I Cantori de la Val”. Ore 14:00 – 17:30: “Gruppo di Gioco” con la dama, il gioco degli scacchi, il gioco degli anelli e il gioco libero. Ore 14:00: “Giochi da Tavolo” per adulti e ragazzi (dai 14 anni) a cura di associazione ludica “Dadi in Biliko”. Ore 14:00: “Laboratorio di Giocheria La Magia con i Birbanti” per adulti e ragazzi (dai 12 anni). Ore 17:00: “Planetario – Alla scoperta del cielo”. La meraviglia del cielo con uno spettacolo all’interno di una cupola. Ore 17:30: “Concerto finale” con la “Tea Spoon Quartet”.