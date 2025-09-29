“Verona da conoscere”, la premiazione del concorso fotografico

A palazzo Barbieri la premiazione del concorso fotografico “Verona da conoscere”.

Mettere in luce, tutelare e dare nuovo valore al patrimonio urbano di Verona: è questo l’obiettivo del concorso fotografico “Verona da conoscere – I ponti di Verona”, di cui si terrà la cerimonia di premiazione sabato 4 settembre alle 11 in sala Arazzi a Palazzo Barbieri.

L’iniziativa è promossa dall’Associazione consiglieri comunali Emeriti del Comune di Verona. Un progetto che, tramite la fotografia, ha come obiettivo raccontare l’evoluzione urbana e sociale della città, cogliendone luoghi e scorci trascurati o inesplorati.

La cerimonia sarà dunque un’occasione speciale per celebrare il talento, la creatività e l’impegno di tutti i partecipanti, e premiare i migliori scatti che hanno saputo raccontare il tema del concorso. I partecipanti potevano scegliere uno o due ponti sul fiume Adige, nel Comune di Verona, e poi inviare un portfolio di massimo 3 foto inedite per ciascun ponte.

Le foto dovevano rappresentare non solo il ponte, ma anche il suo contesto, ed essere accompagnate da una breve storia del ponte, una testimonianza o un evento reale legato ad esso. Importante, infine, che le immagini inviate dovessero essere post-prodotte dopo lo scatto ma non create con AI o rendering 3D.