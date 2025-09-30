Wally, chi è la prima volontaria dell’Oncologia di Negrar

Un nuovo volto in Oncologia a Negrar: Wally è la prima volontaria a supportare le donne operate al seno.

Si chiama Wally Grandi la prima volontaria che ha iniziato il servizio al l’Oncologia Medica del Sacro Cuore di Negrar per sostenere le donne operate al seno. Fisioterapista in pensione, per anni ha seguito pazienti e ora mette la sua esperienza a disposizione di chi ne ha bisogno. La sua presenza è il segno tangibile della nuova collaborazione tra l’ospedale e l’Associazione Nazionale Donne Operate al Seno (Andos) – comitato di Verona, inaugurata proprio in occasione dell’Ottobre Rosa.

Sacro Cuore di Negrar.

Ogni anno la Breast Unit di Negrar assiste circa mille persone con un’équipe che coinvolge specialisti di oncologia, chirurgia senologica, radiologia, radioterapia, chirurgia plastica, genetica medica, anatomia patologica, biologia molecolare, medicina nucleare e riabilitazione.

La presidente dell’Andos di Verona, Maria Stella Laveneziana, affiancata dalla vicepresidente Paola Schiro, dichiara: “La nostra missione è stare accanto alle donne: promuovere la prevenzione, sostenerle durante i trattamenti e aiutarle nelle pratiche quotidiane, dai diritti lavorativi al follow-up. Ci rivolgiamo anche agli uomini, che pur in numero minore possono essere colpiti dal carcinoma mammario”.

Andos.

Il comitato veronese, che conta circa 600 associate, offre servizi pratici e di benessere come contributi per parrucche e presidi medici, assistenza medico-legale per invalidità o legge 104, oltre a iniziative culturali e di svago.

Soddisfatta anche la direttrice dell’Oncologia Medica, Stefania Gori: “Le associazioni dei pazienti sono fondamentali. L’Andos da sempre è impegnata a fornire risposte concrete alle donne con carcinoma mammario, aiutandole ad affrontare il percorso di cura in modo più sereno e consapevole”.