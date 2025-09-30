La nuova sfida di Viviana Coffele, il nuovo Direttore Sanitario dell’Ulss 9 Scaligera.

Dal 1° ottobre la dottoressa Viviana Coffele è il nuovo Direttore Sanitario facente funzioni dell’Ulss 9 Scaligera. La nomina è stata resa ufficiale dalla direttrice generale Patrizia Benini, con l’obiettivo, si legge in una nota. “di dare stabilità all’azienda sanitaria e di rafforzare la prospettiva di crescita delle strutture e dei professionisti che vi operano”.

Viviana Coffele.

Medico con una lunga esperienza in ambito gestionale e organizzativo, Coffele si è laureata in Medicina e Chirurgia nel 1992, conseguendo la specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva nel 1996. Entrata come dirigente medico nel 2000, ha ricoperto ruoli via via più complessi. Nel 2016 la responsabilità del Servizio di Qualità e Prestazioni, nel 2018 la guida del Risk Management, fino alla direzione del Distretto 4 Ovest Veronese.

Negli ultimi anni ha coordinato l’Ufficio Qualità e Accreditamento e diretto il Distretto 1 Verona Città, oltre a ricoprire dal 2022 l’incarico di Direttore della Funzione Territoriale. A queste esperienze si aggiungono numerose docenze e interventi a convegni di settore.

Per la dottoressa Coffele si apre ora un nuovo percorso ai vertici della Direzione strategica dell’Ulss 9, che ha dichiarato di affrontare “con entusiasmo e massimo impegno”.