Due pizzerie veronesi conquistano i prestigiosi Pizza Awards Italia a Roma.

Verona capitale nazionale della pizza: trionfano I Tigli e la Pizzeria dei Vuolo ai Pizza Awards Italia quarta edizione. È successo il 29 settembre a Roma, ed è proprio qui che i due locali scaligeri hanno ricevuto prestigiosi riconoscimenti, confermando la provincia di Verona come una delle realtà più vivaci e innovative del settore.

Pizzeria I Tigli.

Al vertice spicca Simone Padoan con la sua pizzeria I Tigli di San Bonifacio, che si è classificata al 6° posto assoluto in Italia ed è stata proclamata migliore pizzeria del Veneto. Un risultato che rafforza la fama di Padoan come pioniere della pizza d’autore, capace di unire rigore tecnico, ricerca costante e originalità.

Pizzeria Vuolo.

Ma non è l’unico successo per il territorio: anche la Pizzeria dei Vuolo, guidata da Guglielmo ed Enrico Vuolo, ha conquistato un posto nella top 100, piazzandosi alla 90esima posizione nazionale. Un riconoscimento che premia la qualità degli impasti, la cura per le materie prime e la capacità di mantenere viva la tradizione familiare.

Pizza Awards.

I Pizza Awards Italia sono considerati il più importante premio assegnato dalla stampa di settore, grazie a una giuria composta dai più autorevoli giornalisti gastronomici del Paese. Non solo una classifica, ma anche un termometro delle tendenze che stanno ridisegnando il mondo della pizza, oggi sempre più attento a qualità, creatività e sostenibilità.