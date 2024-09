Papà assolto dopo 4 anni dall’accusa di maltrattamenti sui figli.

Papà assolto dopo 4 anni dall’accusa di maltrattamenti sui figli, accusato di aver causato lesioni gravi ai suoi gemelli. Infatti entrambi presentavano fratture multiple, dalle braccia alle gambe, fino alle costole. Come riporta il quotidiano locale l’Arena, per quattro anni, l’uomo è stato privato del contatto con i suoi figli, etichettato come un genitore violento e sottoposto per questo a un processo. Alla fine, è stato completamente scagionato.

Tutto era iniziato con una segnalazione proveniente dall’ospedale di San Bonifacio, dove uno dei gemelli era stato portato con una frattura al femore. Da quel momento, la vita dei genitori si era trasformata in un incubo: la madre e i bambini erano stati trasferiti in una struttura protetta e successivamente anche a lei era stato impedito di vedere i figli, a seguito di ulteriori esami che avevano rivelato lesioni simili nell’altro gemello.

I due bambini vennero affidati a una famiglia temporanea, mentre entrambi i genitori furono indagati. Nel 2022, la madre venne prosciolta dalle accuse, ma il padre dovette affrontare il processo. Durante l’iter giudiziario, l’uomo ha raccontato che era stato lui a notare per primo il comportamento anomalo di uno dei gemelli, che piangeva spesso e aveva una postura strana. I medici, dopo ulteriori indagini, scoprirono che i bambini soffrivano di una patologia congenita, che aveva compromesso la formazione ossea già durante la gravidanza, causando fratture senza alcun trauma esterno. Non c’erano infatti segni di violenza, come lividi o altre lesioni esterne.

Questa scoperta ha portato all’assoluzione completa dell’uomo, che ora può finalmente tornare a riabbracciare i suoi figli, dopo anni di sofferenza e separazione.