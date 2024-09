Ztl chiusa 24 ore, il Comune di Verona verso la stretta in centro.

Ztl chiusa 24 ore: il Comune di Verona sta preparando un nuovo piano per la gestione del traffico e dei monopattini elettrici nel centro storico. La Zona a Traffico Limitato (Ztl) sarà attiva per tutto il giorno, senza interruzioni, cioè h 24, segnando una svolta nella regolamentazione della mobilità urbana. Una decisione ufficiale verrà presa nei prossimi giorni, riguardando non solo la limitazione dell’accesso dei veicoli ma anche il parcheggio dei monopattini elettrici. Questi ultimi dovranno essere lasciati esclusivamente in aree apposite, per evitare il parcheggio selvaggio su strade e marciapiedi.

Inoltre, il piano introduce nuove norme per i permessi di circolazione destinati ai residenti. Tommaso Ferrari, l’assessore responsabile, ha illustrato anche le nuove regole per i monopattini, che includono l’obbligo di parcheggiarli in spazi riservati, sia nel centro storico che in altre zone della città.

Nel giro di qualche settimana, questa normativa si estenderà anche a zone ad alto valore urbanistico, le Zppu, come Veronetta, Cittadella, San Zeno e parte di Borgo Trento. Inoltre saranno predisposte 18 aree dedicate al parcheggio dei monopattini e 134 nuovi stalli per scooter all’interno della Ztl. Mentre nelle Zone a Particolare Pregio Urbanistico ci saranno 21 spazi riservati ai monopattini e 427 nuovi stalli per scooter. Per agevolare l’adattamento a queste novità, la polizia locale ha redatto una guida che aiuterà i cittadini a orientarsi tra le nuove regole di parcheggio e circolazione.