Trasferta a Napoli vietata per i tifosi dell’Hellas: “Gravi turbative all’ordine pubblico”

Vietata la trasferta al Maradona per i tifosi gialloblù in occasione del match tra Napoli e Hellas Verona.

Per l’incontro di calcio Napoli-Verona, in programma domenica 12 gennaio allo stadio Diego Armando Maradona, il prefetto di Napoli Michele di Bari ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Verona. La decisione è stata presa in collaborazione con la Questura di Napoli, sulla base delle valutazioni espresse dal Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive (Casms).

Il Casms ha infatti segnalato il rischio di “gravi turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica” in occasione della partita. Tale giudizio ha portato le autorità a mettere in atto un provvedimento restrittivo per “prevenire possibili incidenti tra tifoserie e garantire lo svolgimento pacifico dell’evento sportivo”.

Negli ultimi anni, episodi di tensione tra le tifoserie di Napoli e Verona hanno contribuito a creare un clima di allerta tra le autorità competenti. Già lo scorso anno era stata vietata la trasferta a Napoli ai tifosi gialloblù, così come nella gara d’andata vinta dall’Hellas il Bentegodi era off limits per i tifosi campani.