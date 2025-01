Prolungamento della 434: “Occasione unica per San Giovanni Lupatoto”

In vista del prolungamento della Transpolesana 434, i consiglieri Pd chiedono al sindaco di San Giovanni Lupatoto di attivarsi.

La recente approvazione, da parte della Giunta comunale di Verona, del documento preliminare del Piano di Assetto del Territorio, strumento urbanistico che disegna lo sviluppo della città per i prossimi dieci anni, contiene una novità molto interessante anche per la viabilità lupatotina. A sottolinearlo sono i consiglieri comunali dem di San Giovanni Lupatoto Marco Taietta e Marina Vanzetta.

“E’ infatti previsto – sostengono i consiglieri Pd – il prolungamento della 434 verso Verona, un intervento di cui si parla ormai da trent’ anni e che interesserebbe le migliaia di automobilisti costretti ormai a quasi tutte le ore a percorrere a passo d’uomo le attuali insufficienti direttrici verso la città e viceversa”.

“L’infrastruttura viaria connetterà il prolungamento della 434 nella zona dell’impianto di depurazione in Basso Acquar, superando il fiume Adige con un nuovo ponte, aggirando a sud l’abitato di Porto San Pancrazio e collegandosi a via Unità d’Italia indicativamente nei pressi dell’area ex Tiberghien“.

Alla luce proprio del prolungamento della 434, intasatissima nelle ore di punta in entrata e uscita in prossimità del centro commerciale e della Zai lupatotina, Taietta a Vanzetta chiedono al sindaco di San Giovanni Lupatoto Attilio Gastaldello “di attivarsi immediatamente, prendendo contatti con il Comune di Verona al fine di concordare una linea comune per quanto riguarda la risoluzione del problema del traffico che sta incidendo in maniera sempre più negativa sulla salute dei cittadini di San Giovanni Lupatoto”.