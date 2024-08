Supermercati, ecco i preferiti dai consumatori: tanti i “veronesi” in classifica.

Ogni anno, l’organizzazione di consumatori Altroconsumo pubblica una classifica dei supermercati preferiti dai consumatori italiani, e quindi anche dai veronesi. Nel 2023, hanno intervistato quasi 10 mila persone per scoprire quali ipermercati, discount e negozi locali sono più apprezzati e perché.

Accanto a questa ricerca, il sito portavolantino.it fornisce un quadro aggiornato delle preferenze di spesa degli italiani. Questo sito consente agli utenti di visualizzare online i volantini dei supermercati italiani, aiutandoli a trovare promozioni e confrontare prezzi.

Secondo i dati recenti di portavolantino.it, che coprono il periodo da febbraio a luglio, le preferenze si riflettono in una classifica che include sia supermercati che discount. I primi posti sono occupati da Lidl, Conad, Eurospin, Md Discount, e Esselunga, con Coop, Ipercoop, Iper, Famila e Carrefour che seguono.

Comparando queste informazioni con la classifica di Altroconsumo, si notano molte somiglianze. I discount più popolari sono Lidl, MD Discount ed Eurospin, mentre Aldi e Prix risultano meno ricercati, probabilmente a causa della loro minore diffusione.

Tra i supermercati e ipermercati, Esselunga, Coop e Ipercoop emergono come i preferiti in entrambe le classifiche. Conad e Carrefour, sebbene più indietro nella classifica di popolarità, hanno volantini molto ricercati, indicando una forte attenzione alle offerte.

Cosa vogliono i consumatori.

Buon rapporto qualità-prezzo. I veronesi come gli italiani, cercano risparmio senza compromettere la qualità. Discount come Lidl e MD sono popolari per la loro vasta gamma di prodotti a prezzi competitivi.

Offerte vantaggiose. I supermercati che offrono promozioni regolari, come Conad e Carrefour, attraggono molti clienti in cerca di affari convenienti.

Comodità. La facilità di accesso e la disponibilità di parcheggio sono fattori importanti nella scelta del supermercato. Catene come Ipercoop e Eurospin sono spesso preferite per la loro praticità.

Prodotti a marchio proprio. Supermercati con linee di prodotti a marchio, come quelli di Coop, offrono qualità a prezzi più bassi rispetto ai brand noti, contribuendo alla loro popolarità.

Volantini aggiornati. Volantini chiari e facilmente consultabili aiutano i consumatori a trovare le migliori offerte. La disponibilità online dei volantini, inoltre, è un aspetto molto apprezzato.