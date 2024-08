Bisogna raccogliere “I Fiori Blu” per elaborare un lutto

Bisogna raccogliere dei “I Fiori Blu” per elaborare un lutto e uscire dalla solitudine.

Per elaborare il lutto la Ulss 9 Scaligera promuove la formazione di un gruppo di auto mutuo aiuto grazie a “I Fiori Blu”. Il gruppo quest’anno è stato gratificato, a Torino, da un primo premio assoluto per la sezione “tema libero”, alla X Edizione del Premio Persona e Comunità. Un riconoscimento concepito per la valorizzazione dei migliori progetti finalizzati allo sviluppo, al benessere e alla cura della persona.

Questo gruppo di supporto, la cui partecipazione è totalmente gratuita, è nato per condividere il dolore causato dalla perdita dei propri cari, da situazioni di isolamento e solitudine.

Fabrizio Varalta, psicologo-psicoterapeuta, coordinatore del servizio di Psicologia Territoriale dell’Azienda Ulss 9 Scaligera, e Giorgio Marchesini, facilitatore all’interno del gruppo sulla mediazione dei vissuti emotivi, con altri componenti del gruppo, descrivono l’esperienza come momento importante per accogliere, ascoltare e incoraggiare tutti a uscire dall’isolamento per “ripartire” nel proprio percorso di vita.

“I fiori blu” si incontrano ogni martedì, dalle ore 15:30 alle ore 17.30, a Verona, all’ospedale di Marzana nella sede del Servizio di Psicologia Territoriale in Piazzale Lambranzi, 1.

L’obiettivo del gruppo è creare solidarietà, scambio dei vissuti e valorizzazione delle competenze individuali e collettive, in libertà e autonomia. Il gruppo è uno spazio dove ci si sente liberi di esprimere i propri sentimenti, emozioni e pensieri, e dove poter parlare della propria vita, rileggendola attraverso lo sguardo di chi ascolta.

Per informazioni sul gruppo di auto mutuo aiuto “I Fiori Blu” si possono contattare i numeri: 045-8075179 o 3483502782, oppure scrivere alle mail: psicologiaterritoriale@aulss9.veneto.it e ifioriblu2021@gmail.com.