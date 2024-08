Oltre 300 nuotatori da tutta Italia si tufferanno nella vasca “solidale” delle terme di Giunone.

Quindici minuti di nuoto per ricordare che c’è sempre bisogno di sangue e plasma: 345 volontari da tutta Italia “nuoteranno” nella vasca delle terme di Giunone. Sabato 24 e domenica 25 agosto infatti parteciperanno alla “24 Ore del donatore”, XVI staffetta a nuoto organizzata alle Terme di Caldiero da Fidas Verona, in collaborazione con Fidas Nazionale e Fidas Veneto. L’evento gode del patrocinio della Provincia di Verona e del comune di Caldiero, che anche quest’anno ha messo a disposizione la piscina olimpionica delle Terme di Giunone.

I volontari, donatori e non, arriveranno da Reggio Calabria, Roma, Milano, Udine, Vicenza e dalla Valle d’Aosta: ogni 15 minuti, dalle 16 di sabato 24 agosto alle 16 di domenica 25 agosto, si alterneranno in acqua per promuovere il dono di emocomponenti.

Le iscrizioni sono ancora aperte.

Basta chiamare o mandare un messaggio Whatsapp al numero 346.8780965, inviare una mail all’indirizzo 24ore@fidasverona.it o compilare il modulo per l’iscrizione sul sito www.fidasverona.it. Tutti i partecipanti potranno poi godersi un’intera giornata di relax alle Terme di Giunone gratis.

I nuotatori vip.

Sabato 24 agosto alle 16 il tuffo inaugurale della “24 Ore” spetterà a Jacopo Pressato, consigliere di Fidas nazionale; a Nicola Martelletto, vicepresidente vicario di Fidas Verona; ad Andrea Moro, coordinatore del Gruppo Giovani di Fidas Verona; e a Francesco Fasoli, vicesindaco del Comune di Caldiero.

Domenica 25 agosto, per l’ultimo quarto d’ora della staffetta, si tufferanno gli atleti Alessandro Bori (Fiamme gialle), Barbara Pozzobon (Fiamme oro), Giorgia Malandrucco (Fondazione M. Bentegodi) ed Enrico Visconti (Klab Sport Master100).