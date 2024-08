Rc auto: a Verona i primi ribassi, ma non è la provincia meno cara in Veneto.

Rc auto, a Verona i primi ribassi: i premi medi per l’assicurazione auto hanno subito un incremento a luglio 2024 registrando un aumento del 6,60% rispetto all’anno precedente. Il costo medio per assicurare un’auto è ora di 495,09 euro, ossia circa 31 euro in più rispetto a luglio 2023.

Questo aumento riflette una tendenza regionale, visto che in tutto il Veneto i premi assicurativi sono cresciuti del 9,39% su base annua, arrivando a una media di 512,91 euro, con un incremento di circa 44 euro rispetto allo stesso mese dell’anno scorso.

Verona: arriva un segnale positivo.

I dati, forniti dall’Osservatorio congiunto di Facile.it e Assicurazione.it, rivelano però un segnale positivo per Verona. A livello semestrale, la città ha registrato una riduzione dei premi dell’1,3%, suggerendo una possibile inversione di tendenza.

L’analisi territoriale mostra che l’aumento dei premi a luglio 2024 è stato consistente in tutto il Veneto, anche se con variazioni tra le diverse province. Belluno, Treviso e Vicenza hanno sperimentato gli incrementi più marcati, mentre Venezia e Treviso si confermano come le province con i premi assicurativi più alti.

Ecco i premi medi rilevati per le diverse province del Veneto a luglio 2024, secondo i dati di Facile.it.

Belluno: 465,84 euro.

465,84 euro. Padova: 514,60 euro.

514,60 euro. Rovigo: 468,40 euro.

468,40 euro. Treviso: 515,20 euro.

515,20 euro. Venezia: 542,08 euro.

542,08 euro. Verona: 495,09 euro.

495,09 euro. Vicenza: 510,98 euro.

In confronto, il premio medio a livello regionale in Veneto è stato di 512,91 euro, mentre a livello nazionale il premio medio è significativamente più alto, attestandosi a 629,88 euro.